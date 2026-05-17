L'OM ne donne plus de nouvelles sur le mercato : La presse italienne jette un froid pour la succession de Greenwood !

Axel Cornic

C’est la fin d’une saison extrêmement agitée à l’Olympique de Marseille, qui a dû affronter d’innombrables polémiques. Mais le plus dur est à venir, puisque les dirigeants du club phocéen vont désormais devoir tourner la page pour ouvrir un nouveau cycle... et tout le monde se demande si Mason Greenwood pourra en faire partie.

Deux saisons et puis s’en va ? Arrivé lors de l’été 2024, Mason Greenwood a totalement relancé une carrière très mal embarquée, devenant rapidement le facteur X de l’attaque de l’OM. Mais tout n’a pas été parfait et désormais, la star anglaise est annoncée tout proche d’un possible départ, surtout avec son club qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions.

Coup de froid pour Zaccagni ? Cela fait des mois que l’on parle d’un OM qui prépare en coulisses le départ de Greenwood, qui pourrait bien devenir la meilleure vente de l’histoire du club. En Italie, la presse a notamment évoqué Mattia Zaccagni comme successeur, mais la situation semble avoir un peu changé. Il Corriere dello Sport laisse en effet entendre que la Lazio n’aurait plus vraiment de nouvelles des Marseillais, avec l’avenir de son numéro 10 qui semble désormais assez flou, même s’il reste l’un des candidats principaux au départ.