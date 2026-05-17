Julian Alvarez : L’Atlético de Madrid plutôt que le PSG, le transfert qui a choqué en Angleterre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG serait intéressé par Julian Alvarez pour le mercato estival à venir, ce n’est pas la première fois que le club de la capitale se penche sur l’Argentin. Malheureusement, en 2024, l’attaquant avait préféré l’Atlético de Madrid au moment de quitter Manchester City. Et voilà que ce transfert de Julian Alvarez en avait choqué plus d’un.

Cet été, Julian Alvarez pourrait devenir un joueur du PSG, ce qu’il aurait pu être à l’été 2024. En effet, au moment de quitter Manchester City où son temps de jeu était réduit, l’Argentin avait privilégié l’Atlético de Madrid. Mais Julian Alvarez l’avait reconnu : le PSG était sur ses traces à l’époque. « Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », expliquait-il.

« Pourquoi tu es allé à l’Atlético de Madrid ? » Julian Alvarez avait donc privilégié l’Atlético de Madrid au PSG. De quoi en surprendre plus d’un en Angleterre au moment de son départ de Manchester City. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, Dave Appadoo a raconté : « Pour avoir discuté un peu pendant deux ans avec des gens à Manchester City, parce qu’on a eu l’occasion d’interviewer plusieurs joueurs et donc on croisait d’autres gens de Manchester City, ils nous disaient qu’ils étaient restés en contact avec Julian Alvarez, il avait une super relation avec le vestiaire. Eux lui ont dit plusieurs fois : « Pourquoi tu es allé à l’Atlético de Madrid ? ». Tu passes de Manchester City et Pep Guardiola et El Cholo ».