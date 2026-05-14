Julian Alvarez au PSG : L'offre à 100M€ annoncée par la presse espagnole !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG risque de se montrer plutôt actif sur le mercato estival. Si le conseiller sportif Luis Campos a affirmé qu’aucune piste ne serait activée avant la fin de la saison, la presse espagnole indique que le club parisien serait disposé à offrir 100M€ à l’Atlético de Madrid pour la signature de Julian Alvarez.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Le club de la capitale avance dans ses projets, et serait prêt à activer les grandes manœuvres cet été. En effet, à Paris, du mouvement est attendu notamment sur le plan offensif. Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, ou encore Kang-In Lee ne sont pas certains de continuer l’aventure au PSG. Forcément, Luis Enrique et Luis Campos ont déjà identifié certaines pistes en attaque, et l’une d’entre elles mènerait jusqu’à Julian Alvarez. Déjà convoité par le club francilien il y a deux ans, l’Argentin revient dans les débats.

Le PSG pourrait formuler une offre à 100M€ Et pour cause, à en croire plusieurs sources, Luis Enrique adore le profil de Julian Alvarez. A 26 ans, le buteur des « Colchoneros » se trouve face à un choix primordial pour sa carrière. Selon les dernières révélations de Mundo Deportivo, le PSG serait prêt à formuler une offre de 100M€ pour « l’Araignée » (surnom du joueur) cet été. Si le FC Barcelone est également dans le coup, l’Atlético de Madrid préférerait ne pas céder sa star au club catalan, ce qui devrait jouer en la faveur du club français.