PSG - Chevalier remplacé par Safonov : Luis Enrique dévoile enfin la vérité !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant la saison, Luis Enrique avait décidé de changer de gardien de but en remplaçant Lucas Chevalier, pourtant recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, par Matvey Safonov. Un choix pleinement assumé par l'entraîneur du PSG qui a justifié sa décision.

Encore une fois très solide mercredi soir face au RC Lens, Matvey Safonov n'en finit plus de justifier sa prise de pouvoir dans les buts du PSG. Et pourtant, Lucas Chevalier avait été recruté l'été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Un transfert avoisinant les 55M€, bonus compris, mais après une première partie de saison délicate, l'ancien portier du LOSC avait perdu sa place au profit du Russe, qui ne l'a plus lâché depuis. Après la victoire à Lens (2-0) synonyme de titre de champion de France pour le PSG, Luis Enrique a d'ailleurs expliqué son choix.

Luis Enrique se justifie pour Chevalier et Safonov « Pour moi, je vous dis depuis le premier jour du championnat la même chose : j'ai trois gardiens de très haut niveau. C'est ce qu'on a montré. On a commencé avec Lucas Chevalier, après on a changé. Et ce qu'on cherche à faire tout le temps, en tant qu'équipe, en tant que staff, c'est de chercher les joueurs dont nous pensons qu'ils sont les meilleurs pour l'équipe. Et ça fait changer. Aussi dans la position de gardien. Pourquoi ? Tu dois avoir confiance s'il y a la possibilité d'améliorer », confie-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.