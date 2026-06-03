Wembanyama : Son initiative inattendue pour ses coéquipiers avant le début des Finales NBA

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques heures avant le match 1 des Finales NBA entre les Spurs et les Knicks. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les deux franchises vont donc lancer la série et bien évidemment, tous les regards seront notamment tournés vers un certain Victor Wembanyama. Pour sa 3ème année en NBA, le Français vise le Graal. Et voilà que pour mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions, Wembanyama a pris une initiative inattendue.

Ça y est, les Finales NBA vont débuter ! Alors que les Knicks de New York attendaient de savoir qui des Spurs ou du Thunder les rejoindraient, c'est donc la bande à Victor Wembanyama qui a remporté la Conférence Ouest. Au terme d'une série accrochée face au champion en titre qui s'est terminée au match 7, la franchise de San Antonio a donc validé son ticket pour les Finales NBA. Place désormais à l'affrontement contre Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et compagnie. A 22 ans, Wembanyama a l'occasion là de remporter son premier titre de champion et pour y arriver, il a voulu mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions.

Wembanyama invite les Spurs au cinéma Pour les San Antonio Spurs, c'est un gros duel face aux Knicks qui les attend pour ces Finales NBA. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont-ils bien récupéré de la série épuisante face au Thunder ? Le Français a en tout cas voulu détendre tout le monde à quelques heures du match 1 contre la franchise de New York. Et pour cela, selon les informations de Michael Wright, journaliste pour ESPN, Wembanyama aurait décidé d'inviter ses coéquipiers au cinéma pour assister à une projection du film Obsession. Un moyen de faire redescendre un peu la pression avant le grand rendez-vous. A voir si cela portera ses fruits...