NBA - Surprise totale avec Victor Wembanyama : «Je n’avais jamais vu ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, Victor Wembanyama a réussi l'exploit de se qualifier pour les FInales NBA avec les Spurs. Une performance qui impressionne clairement Fred Weiss, ancien pivot de l’équipe de France, qui reconnait qu'il n'aurait jamais imaginé une telle réussite.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama disputait ses premiers playoffs cette saison avec une très belle deuxième place en saison régulière. Et pour ses débuts en postseason, le Français a crevé l'écran puisque les Spurs se sont qualifiés pour les Finales NBA en dominant le Thunder en finale de conférence à l'Ouest. Au terme d'un match 7 très tendu qui a vu Wemby être élu MVP de cette finale. De quoi impressionner Fred Weiss, ancien pivot de l’équipe de France et désormais consultant pour beIN SPORTS.

Fred Weiss n'en revient toujours pas pour Wemby « Bien sûr qu’on est surpris de les voir là. En début de saison, on se disait que faire les playoffs, passer un tour, ce serait déjà bien pour eux. Mais là, être en finale… Celui qui avait prédit ça est un menteur ! Je n’avais jamais vu une équipe capable d’élever son niveau aussi vite, de prendre de l’expérience aussi facilement de match en match », lâche-t-il dans les colonnes de Ouest-France avant de poursuivre en revenant sur la victoire contre OKC.