NBA - Surprise totale avec Victor Wembanyama : «Je n’avais jamais vu ça»

Auteur d'une saison exceptionnelle, Victor Wembanyama a réussi l'exploit de se qualifier pour les FInales NBA avec les Spurs. Une performance qui impressionne clairement Fred Weiss, ancien pivot de l’équipe de France, qui reconnait qu'il n'aurait jamais imaginé une telle réussite.
Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama disputait ses premiers playoffs cette saison avec une très belle deuxième place en saison régulière. Et pour ses débuts en postseason, le Français a crevé l'écran puisque les Spurs se sont qualifiés pour les Finales NBA en dominant le Thunder en finale de conférence à l'Ouest. Au terme d'un match 7 très tendu qui a vu Wemby être élu MVP de cette finale. De quoi impressionner Fred Weiss, ancien pivot de l’équipe de France et désormais consultant pour beIN SPORTS.
Fred Weiss n'en revient toujours pas pour Wemby
« Bien sûr qu’on est surpris de les voir là. En début de saison, on se disait que faire les playoffs, passer un tour, ce serait déjà bien pour eux. Mais là, être en finale… Celui qui avait prédit ça est un menteur ! Je n’avais jamais vu une équipe capable d’élever son niveau aussi vite, de prendre de l’expérience aussi facilement de match en match », lâche-t-il dans les colonnes de Ouest-France avant de poursuivre en revenant sur la victoire contre OKC.
«Celui qui avait prédit ça est un menteur»
« Même s’il manquait un ou deux joueurs à OKC (Jalen Willians, Ajay Mitchell), ces Spurs ont montré une capacité d’adaptation dingue. Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell… Et Victor, bien sûr. C’est une éponge. Des jeunes joueurs ont fait de gros parcours en playoffs, même gagné, mais ils avaient un leader ou un mentor au-dessus d’eux : Magic Johnson avait Kareem Abdul-Jabbar, Dwyane Wade avait le Shaq… Victor Wembanyama a mis cette équipe sur son dos. Même si attention, c’est une très belle équipe ! », ajoute Fred Weiss.