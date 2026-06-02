NBA - Wembanyama déjà averti par un joueur des Knicks : «Tout le monde veut le faire tomber»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Victor Wembanyama disputera le match 1 des Finales NBA opposant les Spurs aux Knicks. Après avoir fait tomber OKC, le Français vise bien évidemment le Graal avec titre de champion pour sa première participation aux playoffs. Mais la franchise de New York n'entend pas se laisser faire face à Wembanyama. Joueur des Knicks, Mohamed Diawara a d'ailleurs prévenu son compatriote.

A l'occasion des Finales NBA entre les Spurs et les Knicks, on aura bien évidemment les yeux rivés sur Victor Wembanyama. Mais voilà qu'il ne sera pas le seul Français à prendre part à ce grand rendez-vous. En effet, au sein de la franchise de New York, on retrouve également un joueur tricolore en la personne de Mohamed Diawara. A quelques heures du match 1 entre les Spurs et les Knicks, il a annoncé la couleur pour ce rendez-vous très attendu de l'autre côté de l'Atlantique, avertissant au passage Wembanyama.

« Tout le monde veut faire tomber Wembanyama » « C'est le sommet dont mon équipe rêvait ? Je ne vous dirai pas qui voulait jouer contre qui dans notre vestiaire. C'était partagé : entre jouer le champion en titre (Oklahoma City), que tu veux détrôner, ou affronter Victor, le nouveau visage de la Ligue. Tout le monde veut faire tomber Wembanyama (il rit), le meilleur joueur du moment. Je suis persuadé que nous étions prêts à affronter les deux équipes, on avait bossé sur les deux. De notre côté, on sera physiquement frais, prêts à repartir », a fait savoir Mohamed Diawara dans un entretien accordé à L'Equipe.