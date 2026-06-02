Cyclisme - Tour de France : Une excellente nouvelle pour Paul Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il sort du Giro en vainqueur, après avoir largement dominé la compétition, Jonas Vingegaard apparaît remonté à bloc en vue du Tour de France , que ce soit physiquement ou mentalement. Paradoxalement, cela pourrait s'avérer une excellente nouvelle pour le prodige français Paul Seixas, qui poursuit de son côté sa préparation. Explication.

Au sortir du Giro qu'il a largement dominé, écrasant littéralement l'adversité pour finir tranquillement la course avec le maillot rose bien installé sur les épaules, Jonas Vingegaard lance sa campagne pour le maillot jaune dans des conditions idéales, tant d'un point de vue physique que mental.

« Le Tour ? J'ai un bon pressentiment en sortant de ce Giro » A l'arrivée, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike se montrait d'ailleurs résolument optimiste en vue de son combat face à Tadej Pogacar, expliquant dans des propos relayés par le quotidien L'Equipe : « J'ai l'impression de m'être beaucoup amélioré tout au long de ce Giro. C'est pour moi la meilleure préparation pour le Tour. Si vous êtes complètement sur les rotules et que vous devez prendre deux semaines de repos avant de pouvoir vous entraîner à nouveau, alors ce ne serait pas une bonne préparation. Mais je crois que je ne suis pas sur les rotules (sourire). J'ai un bon pressentiment en sortant de ce Giro. Je pense que cela peut m'aider à atteindre un niveau supérieur. C'est ce que nous espérons sur le Tour. Pour le maillot jaune après le rose ? C'est le plan, c'est ce à quoi on croit ».