«Ils étaient très tendus» : Le PSG était sous pression à cause d’Aya Nakamura

Alexis Brunet

Samedi soir, Aya Nakamura donnait un concert au Parc des princes, en même temps que la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Quelques minutes après le coup de sifflet final, la chanteuse a arboré un maillot floqué des deux étoiles sur scène, ce qui a mis le champion d’Europe sous pression.

Samedi soir, Paris était scindé en deux. Il y avait d’un côté les supporters du PSG qui étaient devant la télévision pour regarder la finale de la Ligue des champions face à Arsenal et de l’autre les spectateurs du Stade de France qui assistaient au concert d’Aya Nakamura. Finalement, les deux mondes se sont réunis puisque quelques minutes après le coup de sifflet final la chanteuse a apporté sur scène un maillot du club de la capitale floqué des deux étoiles.

« On savait que le deuxième show tombait le soir de la finale et on a imaginé quelque chose après le match en cas de victoire » Interrogé par Le Parisien, Matthias Leullier, directeur général adjoint de Live Nation et producteur des trois concerts d’Aya Nakamura au Stade de France, a dévoilé la genèse de cet happening. « C’était un peu épique. On savait que le deuxième show tombait le soir de la finale et on a imaginé quelque chose après le match en cas de victoire. Avant même la qualification du PSG, Nike (équipementier des Parisiens) était déjà présent sur les concerts à travers une collaboration entre la marque, l’artiste et le collectif fashion Baara (pour les tenues des équipes techniques, disponibles à la vente pour le public). À l’approche de la finale, j’ai émis l’idée de récupérer un maillot en cas de victoire. Aya était partante et on en a discuté avec le PSG et Nike. »