Ballon d’or : Le successeur d’Ousmane Dembélé au PSG ? Harry Kane n’est pas d’accord

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a le Ballon d’or 2025 dans ses rangs en la personne d’Ousmane Dembélé. Pour ce qui est de son successeur, Dembélé a une carte à jouer pour le conserver, mais pourrait être remplacer par un autre joueur du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich? C’est l’avis d’Harry Kane qui s’est exprimé à L’Equipe avant le coup d’envoi du Mondial.

Le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé recevait des mains de Ronaldinho le Saint-Graal individuel suprême dans le monde du football : le Ballon d’or. Et ce, grâce à ses performances en Ligue des champions avec l’équipe de Luis Enrique la saison dernière. Une campagne dont il a été élu le MVP par l’UEFA. Pour ce qui est de sa succession, Dembélé pourrait lui-même l’assurer en cas de beau parcours avec l’équipe de France après le back-to-back réalisé en Ligue des champions avec le PSG. Khvicha Kvaratskhelia, très décisif sur la phase à élimination directe de C1 est aussi un candidat.

«Il y a Michael (Olise), des joueurs finalistes de la Ligue des champions et moi» Cependant, Harry Kane a marqué 60 buts cette saison toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich : 36 en 31 matchs de Bundesliga, 14 et 13 matchs de Ligue des champions et 10 réalisations en 6 matchs de Coupe d’Allemagne. Le 26 octobre prochain, la cérémonie du Ballon d’or se déroulera à Londres, ville natale de Kane. Un signe du destin ? « Oui, j'ai vu ça. Peut-être que c'est un bon présage pour moi (il sourit). Le fait de le remporter dans ma ville de naissance, ce serait encore plus spécial pour moi ». Car en effet, à l’instant T, Harry Kane est dans la discussion selon lui. « Et si le Ballon d'Or était remis maintenant, sans prendre en compte le Mondial, mériteriez-vous de le remporter ? Je le pense, oui. Quand on regarde qui sont les favoris actuellement pour décrocher le Ballon d'Or, il y a Michael (Olise), des joueurs finalistes de la Ligue des champions et moi. Mais en même temps, je ne suis pas le genre de personne qui prétend mériter un Ballon d'Or. J'essaie de faire parler mes performances sur le terrain ».