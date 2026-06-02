Annoncé au PSG, un joueur à 100M€ lâche une réponse pour son avenir

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomande aurait alarmé la direction du PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes aimeraient boucler la signature de l'attaquant de 19 ans lors de ce mercato estival. Interrogé ce mardi, Yan Diomande a lâché ses vérités sur son avenir.

Auréolé de son deuxième titre d'affilée en Ligue des Champions, le PSG peut désormais se tourner vers le mercato. Alors que le marché va ouvrir ses portes le 15 juin, les hautes sphères parisiennes auraient déjà coché plusieurs noms. En attaque, le club de la capitale aurait identifié les profils de Julian Alvarez et de Yan Diomande. En ce qui concerne l'ailier du RB Leipzig, son prix serait fixé à 100M€. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le crack de 19 ans ne semble pas être prêt à faire ses valises.

« Mon contrat court jusqu'en 2030» Lors d'un entretien accordé à Sky Sports ce mardi, Yan Diomande s'est livré sur son avenir, rappelant qu'il avait encore un engagement de longue durée avec le RB Leipzig, qu'il a rejoint le 16 juillet 2025. « Mon contrat court jusqu'en 2030, il me reste donc quatre ans », a lâché simplement l'international ivoirien. Reste à savoir si le PSG trouvera les mots pour le convaincre de signer dès cet été.