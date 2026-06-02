Moïse Kouamé, PSG... La direction de Roland-Garros répond à la polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sensation du début de Roland-Garros, Moïse Kouamé s'est retrouvé à jouer samedi sa rencontre du troisième tour... en même temps que la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Une programmation qui en a fait grincer des dents plus d'un, estimant qu'il n'aurait pas fallu faire chevaucher les deux évènements. Face à cette polémique, Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, a pris la parole.

Samedi dernier, Diane Parry et Moïse Kouamé disputaient leur rencontre du 3ème tour à Roland-Garros. Alors que les deux avaient émis le souhait de ne pas jouer en même temps que la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal afin de pouvoir la regarder, le joueur de 17 ans n'a pas eu cette chance ayant été programmé en même temps. De quoi faire polémique et provoquer certains coups de gueule. « J'ai un coup de gueule. Dans ce pays, sans déconner, quel pays... Les Français en ont marre, tout ce qu'ils font, ils le font mal. On a la chance d'avoir un Français au 3ème tour de Roland-Garros, tout le monde le regarde. Ils le font le jouer en même temps que la finale de la Ligue des Champions. Mais comment on peut être aussi bête ? Il faut être des idiots. Ça n'arriverait nulle part. Après on se moque des Américains, des Italiens... On donne des leçons à tout le monde et on est nul partout, sans déconner. Tous les mecs qui dirigent, on dirait qu'on a pris les plus nuls de France et on les a mis à la direction de tout », a notamment lâché Cyril Hanouna sur la programmation de Moïse Kouamé.

« Pour la programmation de samedi, je n'ai pas de regrets » Dans des propos rapportés par L'Equipe, Amélie Mauresmo a répondu aux critiques à propos de cette programmation. La directrice de Roland-Garros a alors fait savoir : « La programmation, ce ne sont que des choix difficiles. C'est toujours un petit casse-tête quotidien. Pour la programmation de samedi, je n'ai pas de regrets. C'est toujours difficile de prévoir la durée d'un match. On prend en compte différentes demandes, dont celles des joueurs ».