Cyclisme - Mercato : Signal favorable en vue d'une prolongation de Seixas chez Décathlon-CMA CGM ?

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs mois, une incertitude plane sur l'avenir de Paul Seixas, qui est convoité par les plus grandes équipes du World Tour comme UAE Team Emirates ou Netcompany-Ineos, alors que son contrat se termine fin 2027. Ces derniers jours, un signal plutôt favorable à l'hypothèse d'une prolongation est arrivé en provenance du mercato cycliste. Explication.

Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, la question de l'avenir de Paul Seixas occupe le devant de la scène sur le mercato cycliste. En fin de contrat avec Décathlon-CMA CGM au terme de l'année 2027, le prodige tricolore figure dans le collimateur des plus grandes équipes du World Tour, d'UAE Team Emirates à Netcompany-Ineos, toutes attirées par la perspective de récupérer le talent de la prochaine décennie à partir de 2028. Du côté de Décathlon-CMA CGM, on travaille toujours dans l'optique d'une prolongation de son contrat.

Felix Gall annoncé en partance chez Lidl-Trek Alors que certains comme Geraint Thomas, directeur sportif de Netcompany-Ineos, ont affiché la crainte que Seixas ait déjà conclu un accord avec UAE Team Emirates, un signal favorable pourrait d'ailleurs être tombé ces derniers jours en faveur d'une prolongation du coureur français. En effet, après que certains médias européens aient révélé le contact, le site L'Equipe annonce aujourd'hui que Felix Gall, le deuxième leader de la formation tricolore, tout récent 2ème du Tour d'Italie, serait tout proche de rejoindre Lidl-Trek l'an prochain , avec dans le package son lieutenant autrichien Gregor Mühlberger, lui aussi en fin de contrat chez Décathlon CMA-CGM.