Mercato : Le transfert d'un attaquant du PSG annoncé à 35M€ par la presse italienne

Alexis Brunet

Cet été, le PSG devra gérer de nombreux retours de prêt à l’image de Randal Kolo Muani qui a passé la saison du côté de Tottenham. Le Français ne devrait pas s’éterniser à Paris car, d’après la presse italienne, la Juventus de Turin chercherait à le faire revenir lors du mercato. La Vieille Dame serait prête à mettre 35M€ sur la table pour s’offrir l’attaquant parisien.

L’été dernier, le PSG cherchait à se séparer de Randal Kolo Muani. Pendant de nombreuses semaines, le club de la capitale a dans ce sens mené des négociations avec la Juventus de Turin. Le Français était tout proche d’y faire son retour après un prêt réussi en seconde partie de saison dernière, mais l’opération avait finalement capoté au dernier moment. Dans la précipitation, le champion d’Europe avait donc dû retrouver un nouveau point de chute au Français qui a finalement atterri du côté de Tottenham.

La Juventus de Turin cherche à s’offrir définitivement Kolo Muani Finalement, Randal Kolo Muani a donc passé la saison à Tottenham et cela s’est mal passé pour lui. Le Français n’a trouvé le chemin des filets à cinq reprises, donc une seule fois en Premier League. Cela n’a pourtant pas freiné l’enthousiasme de la Juventus de Turin qui chercherait à le faire revenir de façon définitive selon les informations du Corriere dello Sport. Toutefois, la Vieille Dame souhaiterait conclure l’affaire contre une somme comprise entre 30 et 35M€. Des négociations auraient même déjà débuté avec le PSG.