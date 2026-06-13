Finales NBA : L’ignoble traitement infligé par les Knicks à Wembanyama dénoncé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les Finales NBA opposent les Knicks aux Spurs, sur le parquet, c’est très tendu à chaque rencontre entre les deux franchises. C’est notamment électrique autour de Victor Wembanyama. La star français n’est clairement pas épargnée par Jalen Brunson et ses coéquipiers. Un traitement plus que musclé qui est toutefois loin de faire l’unanimité.

Pour sa troisième saison en NBA et ses premiers playoffs, Victor Wembanyama a donc réussi à se hisser jusqu’aux Finales avec les Spurs. Après avoir éliminé le Thunder, champion en titre, les Spurs sont aujourd’hui opposés aux Knicks. Et voilà qu’après 4 matchs, c’est la franchise de New York qui a l’avantage (3-1) et n’est donc plus qu’à une victoire du sacre. Malgré tout son talent, Wemby souffre face à Jalen Brunson et coéquipiers. Il faut dire que ces derniers ne l’épargnent clairement avec un traitement plus que musclé qui ne manque pas de faire parler aux Etats-Unis.

« Wembanyama a été victime de certains actes les plus terribles » Ancien des Knicks, Isiah Thomas n’est clairement pas fan du traitement réservé à Victor Wembanyama et il n’a pas manqué de le faire savoir. En effet, à l’occasion de l’émission Run it Back, il a dénoncé les actions commises sur le joueur des Spurs, lâchant : « Wembanyama a été victime de certains actes les plus terribles. Les joueurs l’attrapent et le retiennent. Avec Wemby, on autorise les joueurs à l’attraper, le retenir, le mettre au sol. Avec son comportement, ils ont de la chance qu’il ne se soit pas révolté et frappé un en pleine tête ».