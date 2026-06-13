Finales NBA : L’ignoble traitement infligé par les Knicks à Wembanyama dénoncé

Alors que les Finales NBA opposent les Knicks aux Spurs, sur le parquet, c’est très tendu à chaque rencontre entre les deux franchises. C’est notamment électrique autour de Victor Wembanyama. La star français n’est clairement pas épargnée par Jalen Brunson et ses coéquipiers. Un traitement plus que musclé qui est toutefois loin de faire l’unanimité.
Pour sa troisième saison en NBA et ses premiers playoffs, Victor Wembanyama a donc réussi à se hisser jusqu’aux Finales avec les Spurs. Après avoir éliminé le Thunder, champion en titre, les Spurs sont aujourd’hui opposés aux Knicks. Et voilà qu’après 4 matchs, c’est la franchise de New York qui a l’avantage (3-1) et n’est donc plus qu’à une victoire du sacre. Malgré tout son talent, Wemby souffre face à Jalen Brunson et coéquipiers. Il faut dire que ces derniers ne l’épargnent clairement avec un traitement plus que musclé qui ne manque pas de faire parler aux Etats-Unis.
« Wembanyama a été victime de certains actes les plus terribles »
Ancien des Knicks, Isiah Thomas n’est clairement pas fan du traitement réservé à Victor Wembanyama et il n’a pas manqué de le faire savoir. En effet, à l’occasion de l’émission Run it Back, il a dénoncé les actions commises sur le joueur des Spurs, lâchant : « Wembanyama a été victime de certains actes les plus terribles. Les joueurs l’attrapent et le retiennent. Avec Wemby, on autorise les joueurs à l’attraper, le retenir, le mettre au sol. Avec son comportement, ils ont de la chance qu’il ne se soit pas révolté et frappé un en pleine tête ».
Wembanyama toujours en confiance
Les Knicks ne font pour le moment aucun cadeau à Victor Wembanyama, mais voilà que même si les Spurs perdent 3-1 dans ces Finales NBA, le Français reste confiant après ce match 4 perdu malgré 29 points d’avance. « On est très confiants. Je ne dirais pas que c'était facile à digérer, c'était le match le plus difficile à encaisser de toute la saison, sans aucun doute. Mais là, c'est derrière nous. Ce sont les play-offs. On n'a pas le luxe de s'appesantir sur les regrets. Qu’est-ce qui me rend confiant ? La capacité avant tout. Le fait d'avoir prouvé match après match que personne ne nous bat, c'est nous qui nous battons nous-mêmes. La confiance vient du fait qu'on sait qu'on a notre destin entre nos mains », a dit Wemby.