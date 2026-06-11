NBA : Wembanyama «en colère» après une défaite historique, la solution annoncée sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une défaite historique. La nuit dernière, les Spurs de San Antonio et Victor Wembanyama se sont inclinés face aux Knicks de New York (107-106) après avoir pourtant mené de 29 points. Forcément, cette déroute sonne comme un énorme coup dur pour la franchise texane, même si pour Stephen Brun, la bande à « Wemby » peut réussir à relever la tête.

Un match déjà historique. Ayant mené de 29 points dans ce match 4 des finales NBA, les Spurs de San Antonio ont pourtant été battus par les Knicks de New York, qui mènent désormais 3-1 dans cette série décisive pour le titre. Clairement, Victor Wembanyama, qui semblait abattu après la rencontre, et les siens doivent absolument l’emporter à domicile dans la nuit de samedi à dimanche pour tenter l’exploit de remonter ces finales. Si beaucoup d’observateurs voient les Knicks déjà champions, Stephen Brun lui, estime que la franchise texane peut se relever.

« Il faut rappeler que les Spurs pendant longtemps sur le match ont dominé les Knicks » « Oui ils peuvent se remettre d’une telle déconvenue. Oui ça fait mal à la tête. Dans sa conférence de presse, Wembanyama doit être meurtri, en colère, mais il arrive à le cacher. C’est dur, le dénouement est cruel pour les Spurs, ça va être compliqué. Il va falloir un gros travail de discussions de Mitch Johnson. Il faut rappeler que les Spurs pendant longtemps sur le match ont dominé les Knicks, il faut garder le positif. Il faut te rassurer et soigner les têtes. Jouer le prochain match à domicile ça va t’aider à relever la tête », a confié ce dernier au sein du Super Moscato Show sur RMC ce jeudi.