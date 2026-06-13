David Beckham n'a pas aimé son bizutage au PSG, Zlatan Ibrahimovic dévoile un secret bien gardé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zlatan Ibrahimovic a révélé un secret de vestiaire vieux de 13 ans à la télévision américaine. Consultant pour FOX Sports en marge de la Coupe du monde 2026, l'ex-joueur du PSG a dévoilé les coulisses du bizutage de David Beckham au Paris Saint-Germain. Un souvenir que l'Anglais ne semble pas chérir au vu du discours tenu par l'ancien attaquant suédois du club de la capitale.

Lors de l'arrivée dans un nouveau club ou bien pour fêter une première sélection, il y a un rite de passage à effectuer dans le monde du football professionnel afin d'être accepté par un vestiaire. Il s'agit d'un bizutage pour lequel les nouvelles têtes doivent se tenir devant le reste des coéquipiers et du staff technique en chantant. David Beckham, à sa signature au PSG à l'hiver 2013 n'y a pas échappé, à son grand desarroi.

«Zlatan, je ne ferai pas ça. Oublie» Sur le plateau de l'émission Jimmy Kimmel Live!, Zlatan Ibrahimovic a raconté une anecdote sur ledit bizutage de son ancien coéquipier au PSG. Une tradition que le Spice Boy ne comptait initialement pas perpétuer. « Quand on arrive dans une nouvelle équipe, il faut se présenter aux coéquipiers dès les premières semaines. Je vais vous raconter une anecdote à propos de David Beckham. J’ai joué avec lui au PSG. Il devait faire un bizutage. Au foot, on chante. Il faut chanter pour se présenter. Et il m’a dit : "Zlatan, je ne ferai pas ça. Oublie ça "».