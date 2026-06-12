Transfert à 25M€ : Le PSG jette l'éponge à la dernière minute !

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a inscrit le nom d'Aleksey Batrakov sur ses tablettes. Après avoir rencontré le joueur du Lokomotiv Moscou, le club de la capitale a pris une décision radicale. Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, l'écurie rouge et bleu aurait tiré un trait sur l'international russe.

Lors de la saison 2025-2026, Luis Enrique a pu compter sur sept milieux de terrain au total : Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Kang-In Lee et Dro Fernandez. Malgré tout, le club de la capitale envisagerait toujours de se renforcer à ce poste. Pour remplir cette mission, Luis Campos aurait coché le nom d'Aleksey Batrakov, qui serait évalué à 25M€ par le Lokomotiv Moscou. Toutefois, le conseiller football du PSG aurait finalement décidé de faire un croix sur le crack de 21 ans.

Le PSG a vu Aleksey Batrakov D'après les indiscrétions de Canal + Foot, divulguées par Olivier Tallaron sur X, le PSG aurait étudié l'idée de recruter Aleksey Batrakov. D'ailleurs, la direction parisienne aurait même rencontré le milieu de terrain du Lokomotiv Moscou. Toutefois, le PSG aurait finalement décidé de ne pas s'attaquer à lui lors du prochain mercato estival, qui va ouvrir ses portes le 15 juin. Le dossier Aleksey Batrakov est donc désormais clos à Paris. Reste à savoir si le PSG se jettera sur un autre milieu de terrain au cours des prochaines semaines.