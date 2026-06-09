Mercato - Le PSG a tenté de recruter un gros joueur : «J’ai discuté avec Luis Campos et Luis Enrique»

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de boucler la signature de Joshua Kimmich. Toutefois, l'international allemand a finalement décidé de rempiler avec le Bayern. Interrogé sur son faux départ à Paris, le joueur polyvalent de 31 ans a lâché toutes ses vérités.

Alors que Joshua Kimmich était dans la dernière année de son contrat, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a voulu profiter de la situation pour boucler son transfert. Toutefois, après mûre réflexion, l'international allemand a finalement décidé de rester au Bayern et d'y parapher un nouveau bail. Dans un documentaire pour Bild, Joshua Kimmich a raconté les coulisses de son transfert avorté au PSG.

«J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger» « Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir (lors de l’été 2024). Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : "si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible". À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger. Paris était un club qui m’a montré un engagement fort. Un engagement auquel je ne m’attendais même pas vraiment. J’ai discuté avec le directeur sportif (Luis Campos) et l’entraîneur (Luis Enrique). Je dois dire qu’ils ont fait un excellent travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, alors naturellement, on commence à y réfléchir. Ça m’a vraiment fait réfléchir », a avoué Joshua Kimmich, avant de poursuivre.