Mercato - Ça bouge au PSG : Quel joueur doit partir en priorité cet été ?

La rédaction

Le mercato risque d’être mouvementé du côté du PSG. Les dirigeants parisiens voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique, mais certains joueurs pourraient également quitter le navire. De nombreuses rumeurs fusent au sujet de certains départs. Mais qui doit partir en priorité cet été ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG devrait très certainement vivre un mercato animé cet été après le second sacre en Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu devraient chercher à régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient faire leurs valises. Les rumeurs s’accumulent au sujet de certains départs. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Bradley Barcola n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le marché des transferts puisqu'il pourrait avoir un rôle plus important qu'à Paris.

Gonçalo Ramos et Kang-In Lee sur le départ ? Mais ce n’est pas tout. Gonçalo Ramos et Kang-In Lee pourraient également quitter le PSG. La presse espagnole a révélé que le buteur portugais et l’international sud-coréen étaient dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Lucas Chevalier pourrait quitter les doubles champions d’Europe en titre après seulement une saison passée dans la capitale, le portier français ayant été relégué au rôle de numéro 2 par Matvey Safonov. Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi être amené à changer d’air. L’ailier de 18 ans voudrait avoir un temps de jeu plus régulier et serait convoité par Aston Villa en Premier League.