Mercato - Ça va bouger au PSG : Un transfert à 40M€ se prépare ?

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce mouvementé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale devrait chercher à régénérer l’effectif de Luis Enrique, mais certains joueurs pourraient quitter le navire. Ibrahim Mbaye pourrait notamment faire ses valises. L’international sénégalais pourrait prendre la direction de la Premier League. Son transfert semble d’ailleurs prendre forme.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se consacrer pleinement à son mercato. Les dirigeants parisiens vont chercher à régénérer l’effectif de Luis Enrique pour essayer de défendre leur titre la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye. L’ailier de 18 ans pourrait se laisser tenter par l’idée d’obtenir un temps de jeu plus conséquent ailleurs. L’international sénégalais serait d’ailleurs convoité en Premier League.

Aston Villa avance ses pions pour Ibrahim Mbaye D’après les informations du journaliste Sébastien Vidal, Aston Villa avancerait très sérieusement dans le dossier Ibrahim Mbaye. Le club anglais apprécierait son profil et l’aurait donc identifié comme une potentielle cible pour renforcer son secteur offensif. Le deal serait en plutôt bonne voie, puisque Ibrahim Mbaye n’aurait pas fermé la porte à un départ du PSG.