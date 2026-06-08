Un ancien attaquant de Ligue 1 jette un froid sur son transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va se lancer dans un nouveau projet qui va passer par une large revue d'effectif, nécessaire afin de compenser les problèmes économiques du club. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent du côté du club phocéen qui à commencer par celle menant à l'ancien buteur du MHSC, Akor Adams. Mais ce dernier se demande d'où peut venir cette information.

Le mercato de l'OM s'annonce très chaud. Mais cette fois-ci, il sera probablement subi. Et pour cause, le club phocéen a besoin de renflouer ses caisses et pour cela, il faudra vendre. Ainsi, le cas Mason Greenwood sera évidemment à surveiller de près puisqu'il possède la valeur marchande la plus important de l'effectif marseillais. Mais bien évidemment, l'OM va également recruter, et devra se montrer malin. C'est la raison pour laquelle Grégory Lorenzi a débarqué en tant que directeur sportif.

Akor Adams cité du côté de l'OM Plusieurs noms sont ainsi cités du côté de l'OM à l'image de celui d'Akor Adams. Son nom a été évoqué ces derniers jours. Il faut dire qu'il est bien connu en Ligue 1 puisqu'il a laisse de bons souvenirs du côté de Montpellier avant de rejoindre le Séville FC où il sort d'une saison intéressante avec 10 buts en 32 apparitions en Liga. Un profil qui a donc de quoi séduire sur le mercato.