Transfert de Mason Greenwood : L'OM va connaître une grosse désillusion ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Mason Greenwood sera probablement le dossier brûlant de l'OM qui a besoin de vendre pour équilibrer ses comptes. Néanmoins, ce dossier s'annonce très compliqué puisque l'AS Roma, qui semble être la principale piste pour l'ailier anglais, n'a pas l'intention de répondre aux exigences de l'OM.

Le cas Mason Greenwood va animer le mercato de l'OM. Grégory Lorenzi l'a d'ailleurs confirmé dans la foulée de sa nomination au poste de directeur sportif : « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ». Il faut dire que le comptes de l'OM sont dans le rouge et que les Marseillais doivent impérativement vendre.

L'AS Roma ne mettra pas 50M€ pour Greenwood Néanmoins, vendre Mason Greenwood ne sera pas aisée puisque le marché anglais est bouché pour lui et que les géants espagnols ne sont pas intéressés par son profil. Ces derniers jours, la piste la plus chaude menait à l'AS Roma. Mais La Provence note plusieurs obstacles, à commencer par le fait que le directeur sportif ne soit toujours pas officiellement nommé bien que son identité ne fasse pas de doute puisqu'il s'agira de Tony D'Amico. Mais même lorsque ce sera officiel, rien ne garantit que l'AS Roma pourra accélérer sur ce dossier. Et pour cause, pour les Italiens aussi la priorité sera de vendre. Autrement dit, l'OM ne devrait pas récupérer les 50M€ attendus pour Mason Greenwood. Le club de la capitale italienne serait plutôt disposée à lâcher entre 35 et 40M€. Une grosse déception pour l'OM sachant que Manchester United récupérera 40% de la somme du transfert.