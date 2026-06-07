OM - Départ de Mason Greenwood : «On ne peut pas se le permettre», son transfert tombe à l'eau

Axel Cornic

Meilleur joueur sur les deux dernières saisons, Mason Greenwood pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. La presse italienne a beaucoup parlé d’un possible transfert à l’AS Roma ces dernières semaines, mais l’ailier de 24 ans serait également dans le viseur de Fenerbahçe avec Hakan Safi, candidat à la présidence du club, qui aurait promis sa signature aux supporters.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Les chances de le voir toujours à Marseille sont très minces, puisque la star anglaise semble déjà avoir la valise prête pour partir. Et dès son arrivée, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a ouvert la porte à un possible départ de celui qui a rejoint l’OM en juillet 2024.

Greenwood vers la Turquie ? Il faut dire que Greenwood ne manque pas de prétendants, notamment du côté d’Istanbul. Le joueur de l’OM est en effet devenu la grande priorité d’Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, qui a d’ores et déjà annoncé avoir trouvé un accord avec son entourage. On parle ainsi d’un possible transfert autour des 55M€, ce qui serait donc la plus grosse vente de l’histoire du club, loin devant les 39M€ de Michy Batshuayi lors de son départ à Chelsea en 2017.