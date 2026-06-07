«C'est quasiment officiel» : Le premier transfert du Real Madrid annoncé à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante conclue sans trophée, le Real Madrid doit se montrer actif sur le mercato cet été pour tenter d'inverser la tendance. Le club espagnol a subi ces derniers jours une vraie bataille entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme concernant le poste de président du club. Du côté de Pérez, l'une des promesses était la signature de Denzel Dumfries. Ce dernier serait en chemin.

Loin d'être satisfait par les résultats du club, Florentino Pérez compte bien conserver sa place de président. Ces derniers jours, il n'a pas hésité à faire le teasing d'un énorme transfert à 150M€ tout en assurant l'arrivée imminente d'autres joueurs comme Denzel Dumfries au Real Madrid. Le Néerlandais est sur le point de quitter l'Inter Milan.

Dumfries au Real Madrid, l'Inter Milan lâche Arrière droit de l'Inter Milan depuis 2021, Denzel Dumfries est annoncé depuis quelques jours du côté du Real Madrid. Et visiblement ce transfert devrait avoir lieu puisque le directeur sportif du club italien Piero Ausilio se confie sur la question. « Ce que nous avons toujours fait ces dernières années. Ce sera un mercato estival géré avec soin ; nous ne pouvons pas tromper qui que ce soit. Nous achèterons intelligemment, et nous vendrons même certains joueurs : le départ de Dumfries, joueur important avec une clause libératoire, est désormais quasiment officiel » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Tutto Mercato Web.