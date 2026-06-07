PSG - Barcola sur le départ : Une folie à 140M€ pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se consacrer à son mercato estival. Le club de la capitale pourrait notamment perdre Bradley Barcola, qui n’est pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Et pour le remplacer, les Rouge-et-Bleu pourraient envisager une folie à 140M€ pour attirer un certain Yan Diomandé.

Sacré vainqueur de sa deuxième Ligue des champions d’affilé, le PSG peut enfin s’occuper pleinement de son mercato. Le club de la capitale aurait l’intention d’offrir des renforts à Luis Enrique afin de régénérer l’effectif. Mais dans le même temps, les Rouge-et-Bleu pourraient perdre quelques joueurs. Le10Sport.com vous a par exemple révélé en exclusivité que Bradley Barcola n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les pensionnaires de la Ligue 1 se seraient donc mis en quête d’un éventuel remplaçant à l’international français. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur Yan Diomandé, qui a fait sensation en Bundesliga cette saison.

Le RB Leipzig a rehaussé son prix pour Yan Diomandé Comme le rapporte TEAMtalk, le RB Leipzig aurait toutefois gonflé son prix pour l’international ivoirien. Le club allemand réclamerait désormais 140M€ pour l’ailier de 19 ans. Idéalement, les pensionnaires de la Bundesliga aimeraient le conserver une saison supplémentaire. Mais si jamais une équipe s’aligne sur le montant fixé par le RB Leipzig, Yan Diomandé ne devrait pas être retenu. Le PSG devrait donc être contraint à une folie pour espérer le recruter en cas de départ de Bradley Barcola.