Transfert de Michael Olise : Kylian Mbappé en mission à la Coupe du monde pour le Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une Coupe du monde pour faire pencher la balance en faveur du Real Madrid ? Alors que l’équipe de France va s’envoler cette semaine pour son camp de base à Boston afin participer au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet), le président merengue Florentino Pérez travaillerait en coulisses sur le transfert de Michael Olise bien que le Bayern Munich ne soit « pas vendeur ». Cependant, l’influence des Français du Real Madrid dans le vestiaire des Bleus pourrait peser…

Et si Kylian Mbappé et Michael Olise se retrouvaient au Real Madrid après une Coupe du monde passée ensemble en équipe de France sur le sol américain ? La presse étrangère fait état d’une volonté du président fraîchement réélu du Real Madrid qu’est Florentino Pérez de formuler une offre de transfert de 150M€ cet été dans l’optique de boucler une signature galactique. Le nom d’Olise fait parler dans les médias, obligeant le patron du Bayern Munich, à savoir Herbert Hainer, à monter au créneau pour Sport BILD dimanche soir. « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ».

«Ca peut faire un petit peu frémir Olise parce que ça reste le Real Madrid» Et maintenant ? Florentino Pérez va-t-il se retirer du dossier Michael Olise après ce coup de pression de son homologue du Bayern Munich ? Ce serait mal connaître le président du Real Madrid. D’autant plus que cette approche madrilène serait susceptible de ne pas laisser de marbre Michael Olise d’après l’analyse d’Hugo Guillemet. « C’est électoraliste de la part de Florentino Pérez, mais c’est quand même pas anodin quand le Real Madrid se met sur un joueur même dans l’état où ils sont. Avec les grandes ambitions que Florentino Pérez va avoir, avec la folie des grandeurs qu’il a après deux saisons assez catastrophiques pour un club du niveau du Real Madrid, envoyer 150M sur Olise, peut-être que ça ne fait pas frémir le Bayern, mais peut-être que ça peut faire un petit peu frémir Olise parce que ça reste le Real Madrid ».