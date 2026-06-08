Ilan Kebbal à l’OM : Le transfert qui emballe un ancien international pour remplacer Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, on devrait assister au départ de Mason Greenwood de l’OM. Une grosse perte sportive pour club phocéen qu’il faudra tenter de pallier à l’occasion du marché des transferts. Une grande mission pour Grégory Lorenzi et voilà que le nouveau directeur sportif olympien ne manque d’être conseillé pour celle-ci et c’est ainsi qu’il s’est notamment vu conseiller le transfert d’Ilan Kebbal pour oublier Greenwood.

Avec des finances dans le rouge, l’OM doit vendre à l’occasion de ce mercato estival. Se séparer de sa plus grosse valeur marchande semble aujourd’hui être une évidence pour le club phocéen qui pourrait donc vendre prochainement Mason Greenwood. Alors que cette vente pourrait faire du bien aux finances olympiennes, d’un point de vue sportif, la perte est énorme. Il va donc falloir trouver une solution pour remplacer Greenwood à l’OM.

« Un joueur qui colle parfaitement à l’OM » Et si le successeur de Mason Greenwood se trouvait aujourd’hui au Paris FC ? Pour Winamax, Benoit Trémoulinas, ancien international français, a conseillé le recrutement d’Ilan Kebbal à l’OM, expliquant : « Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent ».