Transfert de Bradley Barcola : Le PSG prépare quelque chose d’historique pour son départ ?

Alexis Brunet

Cela fait maintenant un moment que des rumeurs de départ sortent dans la presse au sujet de Bradley Barcola. Il faut dire que l’international français n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale et son profil intéresse de nombreuses formations européennes. Si l’attaquant est finalement vendu, Paris pourrait bien empocher le plus gros chèque de son histoire.

Est-ce que Bradley Barcola évoluera au PSG la saison prochaine ? La question se pose car pour le moment l’avenir de l’ancien Lyonnais n’est toujours pas clair. Le club de la capitale a entamé des négociations pour une prolongation de contrat de son joueur, mais cela traîne depuis un moment déjà et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool aimerait tout particulièrement l’attirer.

Barcola n’a toujours pas pris sa décision Invité de Génération After sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a évoqué le dossier Bradley Barcola. Il a confirmé l’intérêt de grands clubs en Premier League, mais il a surtout affirmé que l’attaquant du PSG n’avait pas encore pris de décision. « Barcola, c’est un très gros sujet parce qu’international français, parce qu’il y a des clubs de premier plan, notamment en Premier League, qui sont prêts à casser la banque. On rappelle, fin de contrat en 2028, il y a des négociations en cours depuis 24 mois, il n’y a toujours pas eu de prolongation. Il va falloir prendre une décision, elle n’est toujours pas prise. On ne connait pas sa volonté ? Très honnêtement non. »