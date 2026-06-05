OM - Mason Greenwood : L’annonce qui confirme son transfert à l’étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il pourrait bien ne plus l’être d’ici quelques semaines. En effet, à l’approche du mercato estival, on évoque de plus en plus un départ de l’Anglais, notamment compte tenu des besoin économiques du club phocéen. Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant le transfert de Greenwood, mais voilà qu’une annonce est venue confirmée son possible départ en partance pour Fenerbahce.

Non-qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM est dans une situation économique critique. Les comptes sont dans le rouge et il faut vite faire rentrer de l’argent dans les caisses. Pour cela, le club phocéen devrait se résoudre à se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Alors que certains expliquaient que l’Anglais se verrait bien rester à Marseille, il pourrait être contraint de s’en aller. Pour aller où ? Dernièrement, il était avant tout question d’un duel entre l’AS Rome et Fenerbahce et voilà que la Turquie pourrait bien être la destination de Greenwood.

Greenwood d’accord pour rejoindre Fenerbahce… si Safi devient président Direction Fenerbahce pour Mason Greenwood ? On pourrait bien en prendre le chemin et ce n’est autre que Hakan Safi, candidat à la présidence du club stambouliote qui l’a annoncé. En effet, ce jeudi, rapporté par Fabrizio Romano, celui qui pourrait donc prendre les commandes de Fenerbahce a annoncé avoir trouvé un accord avec Greenwood : « Nous sommes parvenus à trouver un accord avec Mason Greenwood. L’accord court jusqu’en juin 2030 si je gagne les élections ».