Mercato : Déjà quatre transferts planifiés pour l'attaque du PSG

Alexis Brunet

Désireux de conserver au maximum son ossature qui lui a permis de remporter deux Ligue des champions de suite, le PSG va toutefois perdre certains joueurs cet été. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee devraient vraisemblablement quitter Paris, eux qui cherchent à obtenir davantage de temps de jeu. En cas de départ des deux attaquants, Luis Campos les remplacera par deux nouvelles têtes.

Samedi dernier, le PSG est encore un peu plus rentré dans la légende en remportant pour la deuxième fois de suite la Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique s’affirme de nouveau comme la meilleure d’Europe et l’entraîneur espagnol espère que cela sera encore le cas la saison prochaine. Malheureusement, certains joueurs ne feront sans doute plus partie de l’aventure, car certains ont peut-être disputé leur dernier match avec le club de la capitale face aux Gunners.

Ramos et Lee vont quitter le PSG Ce vendredi, RMC Sport nous dévoile quelques informations sur le mercato du PSG. On apprend notamment que les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee sont planifiés. Le Portugais et le Sud-Coréen souhaitent quitter Paris pour gagner en temps de jeu et la direction parisienne ne va pas s’y opposer. Toutefois, si les deux attaquants s’en vont, le club de la capitale les remplacera par deux nouveaux joueurs, afin de ne pas perdre en quantité et en qualité.