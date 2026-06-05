Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé transféré, la promesse complètement folle à l'étranger

Alexis Brunet

Et si après deux saisons au Real Madrid, Kylian Mbappé allait voir ailleurs ? Cela a très peu de chances d’arriver car le Français est sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2029, mais en Turquie un candidat à la présidence de Fenerbahçe a déclaré que s’il était élu, il ferait venir le champion du monde 2018.

La saison 2025-2026 est à oublier pour le Real Madrid. Les partenaires de Jude Bellingham n’ont pas remporté le moindre titre, mais certains se sont mieux débrouillés que d’autres. Même s’il a été plusieurs fois sifflé par ses propres supporters, Kylian Mbappé a brillé d’un point de vue statistique et cela on ne peut pas lui enlever. L’ancien attaquant du PSG a inscrit pas moins de 42 buts tout en délivrant sept passes décisives.

Direction la Turquie pour Mbappé ? Sous contrat jusqu’en 2029, Kylian Mbappé va disputer sa troisième saison avec le Real Madrid, à moins qu’un club n’en décide autrement. Comme le rapporte Saracoglu Sports, alors que des élections auront bientôt lieu pour déterminer le nouveau président de Fenerbahçe, un candidat du nom d'Aziz Yıldırım a déclaré qu’il allait recruter l’attaquant madrilène s’il l’emporte. Une annonce qui a toutefois peu de chances d’aboutir et qui est plutôt une technique pour obtenir des votes.