Lizarazu, Benzema… Kylian Mbappé intègre un cercle très fermé en équipe de France

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titularisé par Didier Deschamps ce jeudi soir face à la Côte d’Ivoire (1-2), Kylian Mbappé a disputé son 97e match sous le maillot bleu. Avec cette nouvelle sélection, l’attaquant intègre le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’équipe de France.

A quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (du 11 juin au 19 juillet) et de son premier match face au Sénégal (le 16 juin), l’équipe de France s’est inclinée à Nantes contre la Côte d’Ivoire (1-2) en amical. Un avertissement pour les hommes de Didier Deschamps, présentés comme des favoris pour l’événement en Amérique du Nord.

« La défaite est dommageable compte tenu du match. Après voilà, on est en phase de préparation, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble… On est sereins pour la suite, on va continuer à travailler, a réagi Aurélien Tchouaméni sur TF1. Il n'y a pas de conclusions à tirer de ce match. Même si on avait fait un grand match ça n'aura rien à voir avec la suite. Faudra continuer à travailler et on sera prêts. »