Lizarazu, Benzema… Kylian Mbappé intègre un cercle très fermé en équipe de France

Titularisé par Didier Deschamps ce jeudi soir face à la Côte d’Ivoire (1-2), Kylian Mbappé a disputé son 97e match sous le maillot bleu. Avec cette nouvelle sélection, l’attaquant intègre le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’équipe de France.
A quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (du 11 juin au 19 juillet) et de son premier match face au Sénégal (le 16 juin), l’équipe de France s’est inclinée à Nantes contre la Côte d’Ivoire (1-2) en amical. Un avertissement pour les hommes de Didier Deschamps, présentés comme des favoris pour l’événement en Amérique du Nord.
« La défaite est dommageable compte tenu du match. Après voilà, on est en phase de préparation, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble… On est sereins pour la suite, on va continuer à travailler, a réagi Aurélien Tchouaméni sur TF1. Il n'y a pas de conclusions à tirer de ce match. Même si on avait fait un grand match ça n'aura rien à voir avec la suite. Faudra continuer à travailler et on sera prêts. »
97e sélection pour Kylian Mbappé
Titularisé pour la rencontre, Kylian Mbappé a disputé son 97e match avec l’équipe de France. Un cap important pour le capitaine des Bleus qui est devenu le 10e joueur le plus capé de l’histoire avec la France avec Laurent Blanc, Bixente Lizarazu et Karim Benzema. La prochaine rencontre amicale face à l’Irlande du Nord ce lundi pourrait lui permettre de prendre seul la dernière place du Top 10.
Hugo Lloris est le joueur le plus capé
Kylian Mbappé pourra ensuite viser les autres places de ce prestigieux classement dans lequel figurent Didier Deschamps (103 sélections), Patrick Vieira (107), Zinedine Zidane (108), Marcel Desailly (116), Thierry Henry (123), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Lilian Thuram (142) et Hugo Lloris (145).