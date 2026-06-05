«Ça me touche» : L’émotion de Didier Deschamps avant son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France s’est inclinée lors de son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde en Amérique du Nord face à la Côte d’Ivoire (1-2). De retour à Nantes pour son avant-dernière apparition sur le sol français en tant que sélectionneur, Didier Deschamps a été mis à l’honneur, ce qui l'a particulièrement touché.

Arrivant à la fin de son contrat, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France au terme de la Coupe du monde. Les deux rencontres amicales prévues avant le début de l’événement en Amérique du Nord sont donc les dernières du sélectionneur tricolore sur le sol français. Ce jeudi, le match face à Côte d’Ivoire (1-2) revêtait une signification particulière, car Deschamps faisait son retour à Nantes, où il a été formé.

« Je suis reconnaissant car Nantes m’a tout donné » Didier Deschamps a ainsi reçu un très bel hommage du public de la Beaujoire, avec le déploiement de pancartes et d’un tifo à son effigie pour saluer son incroyable parcours chez les Bleus, comme joueur avec le premier sacre mondial en 1998, et comme sélectionneur avec la deuxième étoile de 2018. « Je les remercie. Cela me fait très plaisir même si je ne montre pas mes émotions en cours de match, a réagi Deschamps après la rencontre. Tout a commencé ici il y a 40 ans. Je suis reconnaissant car Nantes m’a tout donné, sur le plan professionnel. Je me suis construit en tant qu’adolescent et dans ma vie privée, Nantes a compté aussi. Cela me touche. »