Coupe du monde : Kylian Mbappé galvanisé par la Ligue des champions, la grande annonce pour l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

J-11. Le 16 juin prochain, l'équipe de France aura fort à faire pour son entrée en lice à la Coupe du monde avec le vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations qu'est le Sénégal avant que la CAF décide de donner ce titre au Maroc en raison des évènements de la finale de la CAN. Avant France - Côte d'Ivoire à la Beaujoire jeudi à Nantes, le sélectionneur des Eléphants promettait une grosse compétition de la part de Mbappé après la désillusion en Ligue des champions.

Dès le mois d'avril, Kylian Mbappé savait que son rêve de remporter la Ligue des champions n'allait pas être pour cette saison. Une fois encore, après les tentatives avec l'AS Monaco et le PSG, l'attaquant du Real Madrid a manqué le coche dans la plus belle des compétitions de clubs sur le Vieux Continent. Ce ne sera que partie remise pour Kylian Mbappé qui retentera sa chance avec le Real Madrid. Entre temps, le capitaine de l'équipe de France prendra part à sa 3ème Coupe du monde avec les Bleus sur le continent américain entre le 11 juin et le 19 juillet.

«Il a eu quelques pépins physiques qui ont fait qu'il a eu une dernière partie de saison qui n'était pas comme il l'avait prévu» Jeudi soir, l'équipe de France se mesurait à la Côte d'Ivoire à la Beaujoire en guise de premier match amical de préparation pour le Mondial. Résultat ? Les Bleus se sont inclinés face aux champions d'Afrique de 2023 sur le score de 2 buts à 1 sans but pour Kylian Mbappé qui se trouve toujours à une longueur du record de réalisations d'Olivier Giroud chez les Bleus (57). En conférence de presse d'avant-match, Emerse Fae tenait un discours élogieux à l'égard de Mbappé à un peu plus de dix jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde. « Je pense qu'il a eu quelques pépins physiques qui ont fait qu'il a eu une dernière partie de saison qui n'était pas comme il l'avait prévu ».