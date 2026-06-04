«Faire taire les critiques» : Kylian Mbappé mis sous pression avant la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques jours de s’envoler pour les États-Unis, l’équipe de France dispute son premier match amical contre la Côte d’Ivoire ce jeudi soir à Nantes. Avant ce rendez-vous, Bixente Lizarazu souligne l’importance de cette compétition pour Kylian Mbappé, en difficulté au Real Madrid malgré d’impressionnantes statistiques.

Premier test pour les Bleus ce jeudi soir, avec le match amical face à la Côte d’Ivoire au stade de la Beaujoire. La Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet) se rapproche et l’équipe de France apparaît comme l’une des favorites pour décrocher le Graal, quatre ans après sa finale perdue contre l’Argentine. Kylian Mbappé sera très attendu, lui qui sort d’un exercice mitigé avec le Real Madrid.

« Pour Mbappé, la Coupe du monde se présente dans un contexte spécial » Toujours en forme sur le plan comptable, Kylian Mbappé n’a pas remporté le moindre trophée avec les Merengue cette saison. Pour Bixente Lizarazu, cette Coupe du monde « est probablement encore plus importante » que pour ses coéquipiers « parce qu'elle se présente dans un contexte spécial ». « Elle doit lui permettre de marquer à nouveau son territoire. Il a 27 ans, son dernier et seul trophée majeur international remonte à 2018, lorsqu'il avait 19 ans, rappelle le champion du monde 1998 dans sa chronique pour L’Équipe. Ce qu'il a réalisé statistiquement est exceptionnel bien entendu mais, à l'époque, on lui prédisait, moi le premier, au moins une Ligue des champions et deux ou trois Ballons d'Or à l'âge auquel il arrive aujourd'hui. »