«Faire taire les critiques» : Kylian Mbappé mis sous pression avant la Coupe du monde

A quelques jours de s’envoler pour les États-Unis, l’équipe de France dispute son premier match amical contre la Côte d’Ivoire ce jeudi soir à Nantes. Avant ce rendez-vous, Bixente Lizarazu souligne l’importance de cette compétition pour Kylian Mbappé, en difficulté au Real Madrid malgré d’impressionnantes statistiques.
Premier test pour les Bleus ce jeudi soir, avec le match amical face à la Côte d’Ivoire au stade de la Beaujoire. La Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet) se rapproche et l’équipe de France apparaît comme l’une des favorites pour décrocher le Graal, quatre ans après sa finale perdue contre l’Argentine. Kylian Mbappé sera très attendu, lui qui sort d’un exercice mitigé avec le Real Madrid.
« Pour Mbappé, la Coupe du monde se présente dans un contexte spécial »
Toujours en forme sur le plan comptable, Kylian Mbappé n’a pas remporté le moindre trophée avec les Merengue cette saison. Pour Bixente Lizarazu, cette Coupe du monde « est probablement encore plus importante » que pour ses coéquipiers « parce qu'elle se présente dans un contexte spécial ». « Elle doit lui permettre de marquer à nouveau son territoire. Il a 27 ans, son dernier et seul trophée majeur international remonte à 2018, lorsqu'il avait 19 ans, rappelle le champion du monde 1998 dans sa chronique pour L’Équipe. Ce qu'il a réalisé statistiquement est exceptionnel bien entendu mais, à l'époque, on lui prédisait, moi le premier, au moins une Ligue des champions et deux ou trois Ballons d'Or à l'âge auquel il arrive aujourd'hui. »
« Cette Coupe du monde arrive à un moment où il a besoin de faire taire les critiques »
« Le football est impitoyable. Kylian a quitté le PSG (en 2024), qui ne gagnait pas la C1 à son époque « all-star », et a rejoint le Real Madrid (le club le plus titré avec 15 Ligues des champions), mais qui ne la gagne plus depuis. Ce n'est pas de sa faute, parce qu'il serait injuste de ne pas voir tous les manques du Real à d'autres postes, mais, dans le même temps, l'équipe qu'il a quittée a gagné deux C1 et son pote Ousmane Dembélé a décroché le Ballon d'Or. C'est frustrant et on pourrait dire que c'est insuffisant pour un joueur de son standing. S'il gagnait la Coupe du monde avec la France, et on a une équipe pour la gagner, il remettrait les pendules à l'heure et on n'entendrait plus personne », poursuit Lizarazu dans les colonnes du quotidien sportif.