L'équipe de France à New York : Un passe-droit exclusif pour Wembanyama pendant la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a quelques heures, Victor Wembanyama a participé au premier match des finales NBA avec les San Antonio Spurs face aux New York Knicks au Frost Bank Center. Si la succession des évènements et des rencontres est idoine, l'équipe de France sera à New York en cas de match 6 entre les deux franchises NBA. L'occasion de se rendre au Madison Square Garden ? Jules Koundé a évoqué ce sujet en conférence de presse.

Et si le calendrier de l'équipe de France pour la Coupe du monde et celui des finales NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs coïncidaient pour que les Bleus puissent aller soutenir Victor Wembanyama et ses coéquipiers au Madison Square Garden ? Pour ce faire, il faudrait que les deux équipes se partagent les victoires jusqu'au 6ème match de cette série. Dans la nuit du 16 au 17 juin, soit dans la foulée de l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal au Mondial, les joueurs de l'équipe de France pourraient ainsi assister à la rencontre.

«On n'a pas négocié ça avec le coach» Encore faudrait-il que Didier Deschamps leur donne quartier libre une fois l'opposition face au Sénégal terminée. Aucune négociation à ce sujet n'a été menée à l'instant T comme Jules Koundé l'a assuré pendant son passage en salle de presse mercredi à Clairefontaine. « On n'a pas négocié ça avec le coach (sourire). Ce serait une négociation très difficile. Bien sûr qu'on suit. J'aime beaucoup le basket. On est quelques-uns à beaucoup aimer le basket et à suivre la NBA ».