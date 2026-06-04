L'équipe de France à New York : Un passe-droit exclusif pour Wembanyama pendant la Coupe du monde ?

Il y a quelques heures, Victor Wembanyama a participé au premier match des finales NBA avec les San Antonio Spurs face aux New York Knicks au Frost Bank Center. Si la succession des évènements et des rencontres est idoine, l'équipe de France sera à New York en cas de match 6 entre les deux franchises NBA. L'occasion de se rendre au Madison Square Garden ? Jules Koundé a évoqué ce sujet en conférence de presse.
Et si le calendrier de l'équipe de France pour la Coupe du monde et celui des finales NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs coïncidaient pour que les Bleus puissent aller soutenir Victor Wembanyama et ses coéquipiers au Madison Square Garden ? Pour ce faire, il faudrait que les deux équipes se partagent les victoires jusqu'au 6ème match de cette série. Dans la nuit du 16 au 17 juin, soit dans la foulée de l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal au Mondial, les joueurs de l'équipe de France pourraient ainsi assister à la rencontre.
«On n'a pas négocié ça avec le coach»
Encore faudrait-il que Didier Deschamps leur donne quartier libre une fois l'opposition face au Sénégal terminée. Aucune négociation à ce sujet n'a été menée à l'instant T comme Jules Koundé l'a assuré pendant son passage en salle de presse mercredi à Clairefontaine. « On n'a pas négocié ça avec le coach (sourire). Ce serait une négociation très difficile. Bien sûr qu'on suit. J'aime beaucoup le basket. On est quelques-uns à beaucoup aimer le basket et à suivre la NBA ».
«C'est inspirant ce qu'il réalise. On en parle, on le suit»
Le numéro un de la draft 2023 et rookie de l'année 2024 a été élu défenseur de l'année au terme de la saison NBA avec une deuxième place de Conférence Ouest pour ses San Antonio Spurs. La star de la franchise texane, seulement âgée de 22 ans, est une source d'inspiration pour le défenseur de l'équipe de France. « En tant que Français, on est fiers d'avoir un tel représentant sur la scène internationale. Bien évidemment que c'est inspirant ce qu'il réalise. On en parle, on le suit, et personnellement j'espère que les Spurs gagneront les finales ».