Equipe de France : Les joueurs du PSG écartés par Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain s'est assis sur le toit de l'Europe pour la deuxième fois consécutive la semaine dernière grâce à une victoire aux tirs au but contre Arsenal. Les vainqueurs de la Ligue des champions et William Saliba, malheureux perdant, ont clôturé le bal des arrivées des internationaux à Clairefontaine. Mais ils n'enchaîneront pas avec le premier amical de préparation pour la Coupe du monde.

L'équipe de France est entrée en mode Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le mardi 16 juin prochain, au MetLife Stadium, les Bleus seront opposés au Sénégal. D'ici-là, le groupe entraîné par Didier Deschamps lancera la machine par le biais de deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire à Nantes et l'Irlande du Nord à Villeneuve d'Ascq lundi prochain.

«Je serai dans la gestion avec les 6 concernés» Quelques jours seulement après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal samedi dernier à Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et William Saliba ont rejoint le reste des Bleus déjà présents à Clairefontaine. Ils pourraient cependant rester sur le carreau pour l'opposition face à la Cote d'Ivoire. « Je serai dans la gestion avec les 6 concernés. Encore plus pour ceux qui ont commencé le match. C'est important vis-à-vis de ce qui s'est passé physiquement et mentalement pour eux », a confié Didier Deschamps en conférence de presse mercredi.