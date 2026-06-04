Equipe de France : Les joueurs du PSG écartés par Deschamps ?

Le Paris Saint-Germain s'est assis sur le toit de l'Europe pour la deuxième fois consécutive la semaine dernière grâce à une victoire aux tirs au but contre Arsenal. Les vainqueurs de la Ligue des champions et William Saliba, malheureux perdant, ont clôturé le bal des arrivées des internationaux à Clairefontaine. Mais ils n'enchaîneront pas avec le premier amical de préparation pour la Coupe du monde.
L'équipe de France est entrée en mode Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le mardi 16 juin prochain, au MetLife Stadium, les Bleus seront opposés au Sénégal. D'ici-là, le groupe entraîné par Didier Deschamps lancera la machine par le biais de deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire à Nantes et l'Irlande du Nord à Villeneuve d'Ascq lundi prochain.
«Je serai dans la gestion avec les 6 concernés»
Quelques jours seulement après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal samedi dernier à Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et William Saliba ont rejoint le reste des Bleus déjà présents à Clairefontaine. Ils pourraient cependant rester sur le carreau pour l'opposition face à la Cote d'Ivoire. « Je serai dans la gestion avec les 6 concernés. Encore plus pour ceux qui ont commencé le match. C'est important vis-à-vis de ce qui s'est passé physiquement et mentalement pour eux », a confié Didier Deschamps en conférence de presse mercredi.
«William ne jouera pas»
Par le biais d'un discours rapporté par RMC Sport, le sélectionneur de l'équipe de France s'est montré clair au sujet de la gêne de William Saliba au dos. Tout va bien, malgré le fait qu'il ne soit pas dans des conditions optimales physiquement parlant, mais il ne sera pas aligné pour l'amical contre les Eléphants. « Je ne sais pas concernant vos inquiétudes. Mais William (ndlr Saliba) va bien, il va être géré. Si il avait fallu jouer demain, il aurait joué. Il était prêt à jouer. Mais il ne jouera pas. C'est de la gestion, comme pour d'autres. Chacun à ses petits poulains, veut voir jouer lui ou lui... Les 6 de la Ligue des champions sont arrivés tardivement, je serai amené à répartir les temps de jeu. C'est le moment de le faire. Les 26 sont dans de bonnes conditions ».