Départ de l'OM : Ce transfert qui rendrait «heureux» un buteur marseillais

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM avait décidé de faire de la place dans son secteur offensif en prêtant Neal Maupay au FC Séville jusqu’à la fin de la saison. Le Français est sous contrat avec Marseille jusqu’au 30 juin 2026 et il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’attaquant a toutefois une préférence et il aimerait bien revenir du côté de l’Angleterre.

Le mercato estival 2026 s’annonce très mouvementé pour l’OM. En pleine reconstruction, le club phocéen va devoir faire venir certains joueurs et en vendre d’autres. Il faudra également prendre des décisions pour des éléments prêtés à l’image de Neal Maupay qui a joué les six derniers mois au FC Séville et qui en a profité pour inscrire deux buts et délivrer une passe décisive en Liga.

Maupay évoque sa situation à l’OM Même s’il n’empile pas les buts, Neal Maupay pourrait avoir un rôle à jouer dans ce nouvel OM. Actuellement sous contrat avec le club phocéen jusqu’au 30 juin 2026, l’attaquant a évoqué sa situation pour le média FourFourTwo. « Je suis toujours sous contrat avec Marseille pour l’instant, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ils viennent de changer de directeur sportif et un nouvel entraîneur devrait également être nommé. Une chose que je peux dire, c’est que je me sens vraiment bien après mon expérience à Séville. Je suis en forme, j’ai confiance en moi et j’ai toujours très, très, très envie de jouer. »