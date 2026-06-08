Les mêmes qualités que Barcola «mais en mieux» : Ça promet du lourd pour le prochain transfert du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, Bradley Barcola voit son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, l’ailier pourrait bien faire ses valises cet été, d’autant plus que la concurrence pourrait se renforcer cet été à Paris. En effet, Luis Enrique pourrait bien accueillir un nouveau joueur meilleur que Barcola en la personne de Yan Diomandé.

Derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola est 4ème dans la hiérarchie des attaquants au PSG. Et voilà que pour l’international français, la situation pourrait ne pas s’arranger. Annoncé possiblement sur le départ, Barcola pourrait également rester à Paris et prolonger son contrat. Mais la saison prochaine, le Parisien pourrait voir la concurrence se renforcer avec l’arrivée de Yan Diomandé. Et aux yeux de Bruno Satin, le recrutement de l’Ivoirien du RB Leipzig ne serait clairement pas une bonne nouvelle pour Bradley Barcola.

« Si le PSG recrute Yan Diomandé, Barcola ne jouera pas beaucoup » « On voit bien aujourd’hui que Barcola peut jouer surtout à gauche, un peu à droite. Manifestement, à gauche, c’est ce qu’il aime bien. Après, il a un pied gauche c’est pour descendre du bus. Si c’était un grand joueur, il aurait fait gagner le PSG contre Arsenal, il est quand même en position deux fois et au moins une des deux doit faire but. Je pense que c’est un joueur à qui il manque beaucoup pour le top top niveau, par contre il a cette grande qualité, quand il prend la profondeur, de faire des différences énormes. Mais malheureusement, il n’en fait pas grand chose de ces différences. Je suis peut-être sévère, mais je vois un peu de foot, je vais souvent au stade, je vois des grands joueurs et je pense que si le PSG recrute Yan Diomandé, il ne jouera pas beaucoup. Diomandé qui a un peu les mêmes qualités que Barcola ? Mais en mieux », a expliqué l’agent de joueurs concernant Bradley Barcola et Yan Diomandé à l’occasion du podcast After Paris.