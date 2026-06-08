Igor Paixao : L’OM a fixé son prix pour un transfert cet été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En plus de Mason Greenwood, l’AS Roma, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, surveillerait la situation d’Igor Paixao, joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Du côté du club phocéen, on aurait déjà fixé un prix pour l’ailier brésilien de 25 ans.

Contrairement à l’année dernière, et sans les revenus liés à une qualification en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille ne fera pas de folie sur le marché des transferts. A l’été 2025, le club phocéen avait bouclé le plus gros transfert de son histoire en mettant la main sur Igor Paixao, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 35 millions d’euros. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues pour sa première saison sous les couleurs marseillaises, l’ailier brésilien voit déjà son avenir s’inscrire en pointillé.

Paixao intéresserait la Roma Le Corriere dello Sport révélait récemment l’AS Rome avait également coché le nom d’Igor Paixao, en plus de Mason Greenwood. Les services du Brésilien auraient justement été proposés à la formation transalpine. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport ce lundi, expliquant que les Romains, qualifiés pour la Ligue des champions, s’étaient renseignés auprès de l'OM, qui attendrait 35 millions d’euros, soit son prix d’achat.