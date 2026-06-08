Mason Greenwood va quitter l'OM : Voilà la preuve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des finances de l'OM, Mason Greenwood pourrait être poussé au départ afin de renflouer les caisses du club phocéen. D'ailleurs, l'ailier anglais semble avoir acté son transfert puisqu'il est parti en vacances en rendant les clés de sa maison à Aix-en-Provence. Il n'a donc pas l'intention de revenir en France.

Ce sera le dossier brûlant de l'été du côté de l'OM. En effet, l'avenir de Mason Greenwood est au cœur de tous les débats puisque le club phocéen a besoin de vendre et l'ailier anglais possède la plus grande valeur marchande de l'effectif olympien. Plusieurs formations seraient intéressées, mais c'est l'AS Roma qui semble être la piste la plus sérieuse. Quoi qu'il en soit, son départ ne semble plus faire trop de doute.

Greenwood a rendu sa maison Et pour cause, selon les informations de La Provence, Mason Greenwood a déjà quitté la région afin de partir en vacances et il en a profité pour rendre les clés de sa maison située proche d'Aix-en-Provence. Autrement dit, le numéro 10 de l'OM n'a plus de domicile dans le sud de la France ce qui tend à confirmer qu'il n'a pas l'intention d'y revenir après ses vacances, lui qui ne participera pas à la Coupe du monde. Une situation qui accrédite donc un peu plus l'hypothèse du départ.