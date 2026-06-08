Mason Greenwood va quitter l'OM : Voilà la preuve !

Compte tenu des finances de l'OM, Mason Greenwood pourrait être poussé au départ afin de renflouer les caisses du club phocéen. D'ailleurs, l'ailier anglais semble avoir acté son transfert puisqu'il est parti en vacances en rendant les clés de sa maison à Aix-en-Provence. Il n'a donc pas l'intention de revenir en France.
Ce sera le dossier brûlant de l'été du côté de l'OM. En effet, l'avenir de Mason Greenwood est au cœur de tous les débats puisque le club phocéen a besoin de vendre et l'ailier anglais possède la plus grande valeur marchande de l'effectif olympien. Plusieurs formations seraient intéressées, mais c'est l'AS Roma qui semble être la piste la plus sérieuse. Quoi qu'il en soit, son départ ne semble plus faire trop de doute.
Greenwood a rendu sa maison
Et pour cause, selon les informations de La Provence, Mason Greenwood a déjà quitté la région afin de partir en vacances et il en a profité pour rendre les clés de sa maison située proche d'Aix-en-Provence. Autrement dit, le numéro 10 de l'OM n'a plus de domicile dans le sud de la France ce qui tend à confirmer qu'il n'a pas l'intention d'y revenir après ses vacances, lui qui ne participera pas à la Coupe du monde. Une situation qui accrédite donc un peu plus l'hypothèse du départ.
«Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion»
D'ailleurs, juste après l'officialisation de sa nomination au poste de directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi avait rapidement évoqué la situation de Mason Greenwood. « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.