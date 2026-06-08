Greenwood - Départ de l’OM : Fabrizio Romano annonce un coup de tonnerre dans le feuilleton !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé proche de Fenerbahçe, Mason Greenwood ne devrait finalement pas débarquer en Turquie. Hakan Safi, désireux d’attirer prochainement la star de l’OM, a perdu les élections pour la présidence du club stambouliote, de quoi remettre en cause les dossiers à l’étude pour le mercato.

Sans la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille doit se résoudre à se séparer de certains éléments, à l’instar de Mason Greenwood. Depuis quelques jours, le nom de l’attaquant anglais circule en Turquie, où Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, l'a érigé en priorité. « Nous sommes parvenus à trouver un accord avec Mason Greenwood. L’accord court jusqu’en juin 2030 si je gagne les élections », a-t-il fait savoir.

Hakan Safi perd les élections, Greenwood s'éloigne de Fenerbahçe Mais la situation a évolué ces dernières heures avec la défaite de Hakan Safi, récoltant 9 927 voix lors des élections de dimanche, bien moins qu’Aziz Yildirim (17 245 voix), de retour pour un deuxième mandat (après 1998-2018). Pour l’OM et Mason Greenwood, cela change tout comme l’annonce le journaliste Fabrizio Romano sur son compte X. Les opérations concernant Luis Suárez, Hakan Çalhanoglu et Merih Demiral sont elles aussi remises en cause.