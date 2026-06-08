Transferts : L'OM va exploser un record sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, il y a de grandes chances que Mason Greenwood quitte l'OM qui réclamerait 60M€, bonus compris, pour lâcher son numéro 10. Et si un club venait à répondre aux attentes marseillaises, Mason Greenwood deviendrait de très loin la plus grosse vente de l'histoire de l'OM.

Compte tenu de l'absence de qualification pour la Ligue des champions et de la manne financière que cela représente, l'OM sera obligé de vendre et pourrait bien exploser son record en la matière. Pour le moment, Michy Batshuayi est toujours le joueur le mieux vendu par le club phocéen qui avait encaissé 40M€ de Chelsea en 2016. Mais comme l'explique Fabrizio Romano, Mason Greenwood pour être vendu pour 60M€ cet été, établissant un nouveau record pour l'OM. L'ailier anglais battrait très largement les 40M€ de Michy Batshuayi, dix ans après son transfert.

Greenwood va bientôt battre un record à l'OM ? « Je comprends que l’indemnité de transfert que l’OM va demander pour Mason Greenwood cet été sera de 55M€ + 5M€ en bonus. C’est le prix de départ que Marseille veut. Nous verrons s’il peut être négocié ou non », lance-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, avant d'évoquer les clubs éventuellement intéressés par Mason Greenwood cet été.