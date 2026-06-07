PSG - Transfert à 100M€ : Une bataille confirmée avec Arsenal après la finale de la Ligue des champions ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient ainsi des vues sur Eli Junior Kroupi. Mais les Rouge-et-Bleu devraient être amenés à livrer bataille avec Arsenal pour le transfert de l’attaquant de 19 ans.

Après avoir battu Arsenal pour remporter sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut se consacrer sur son mercato estival. Le club de la capitale entendrait régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine et aurait ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation d’Eli Junior Kroupi, qui a fait sensation avec Bournemouth en Premier League. Seulement, l’attaquant de 19 ans serait aussi dans le viseur des Gunners.

Le PSG et Arsenal à la lutte pour Kroupi ? Et comme le confirme Caught Offside, il pourrait y avoir une bataille intrigante entre Arsenal et le PSG pour Eli Junior Kroupi. Le club londonien et les pensionnaires de la Ligue 1 seraient intéressés par les services du prodige de Bournemouth. Mais à en croire Get French Football News, l’intérêt parisien ne serait pas si intense pour l’ancien du FC Lorient. Arsenal pourrait donc avoir une chance sur ce dossier.