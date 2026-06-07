Mercato : Un joueur du PSG réclame son transfert, Luis Enrique donne son feu vert ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato mouvementé cet été. Si le club de la capitale a prévu de renforcer l’effectif de Luis Enrique, certains joueurs pourraient également quitter le navire. C’est notamment le cas de Kang-In Lee, suivi par l’Atlético de Madrid. Le coach espagnol aurait d’ailleurs donné son feu vert pour le départ du Sud-Coréen.

Cet été, le mercato risque d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale aurait prévu de renforcer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais dans le même temps, quelques joueurs pourraient faire leurs valises. C’est notamment le cas de Kang-In Lee. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international sud-coréen arrive peut-être à la fin de son aventure parisienne. Et il pourrait rebondir dans un championnat qu’il connaît bien : la Liga.

L'Atlético de Madrid confiant pour Kang-In Lee D’après les informations de MARCA, un optimisme modéré règnerait du côté de l’Atlético de Madrid pour Kang-In Lee. Les Colchoneros estimeraient que le transfert du joueur de 25 ans pourrait se finaliser autour d’un montant d’environ 25M€. Il y aurait plusieurs raisons à cela. L’ancien de Valence et de Majorque serait intimement convaincu qu’il a besoin de changer d’air et de retrouver du temps de jeu pour franchir un cap das sa carrière. Kang-In Lee aurait même fait part au PSG de son intention de partir et qu’il souhaiterait que le club examine les offres susceptibles de convenir à toutes les parties. Enfin, Luis Enrique ne serait pas opposé à son départ puisqu’il serait réticent à l’idée de garder des joueurs qui ne sont ni satisfaits de leur situation, ni en phase avec ses objectifs.