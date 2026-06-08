Real Madrid - «C'est une bombe» : Un journaliste espagnol est choqué par le joueur concerné par l'offre à 150M€ !

Il y a quelques jours, Florentino Pérez, qui était alors en campagne pour se faire réélire à la présidence du Real Madrid, assurait qu'il ferait une offre estimée à 150M€ à un joueur dont le nom n'a pas filtré. Et alors qu'il a remporté l'élection, le président merengue va pouvoir passer à l'action. Et selon un journaliste espagnol, l'identité du joueur va choquer tout le monde.
Opposé à Enrique Riquelme dans la course à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a été contraint de se lancer dans de grandes promesses afin de contrer celle de son rival qui annonçait avoir trouvé un accord pour les transferts de Rodri et Erling Haaland. Par conséquent, Florentino Pérez avait lâché une sacrée bombe : « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions ». L'identité du joueur n'a pas filtré, mais alors que le président du Real Madrid a été réélu, tout devrait désormais aller très vite.
«Ce sera une surprise pour tout le monde»
Et sur le plateau du Chiringuito ce sujet a fait débat sans que le nom ne soit dévoilé. Cependant, le journaliste José Luis Sanchez assure connaître son identité et promet que c'est du lourd. « Je viens d'apprendre le nom du possible joueur à 150M€ et c'est une bombe inattendue. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme. Je pense que pour 150M€, le deal devrait se faire », assure-t-il au micro de la célèbre émission espagnole.
Cela ne devrait pas être Michael Olise
Néanmoins, José Luis Sanchez précise qu'il ne s'agit pas de Michael Olise, pourtant le grand favori des médias jusque-là. Il faut que le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, s'est montré catégorique à ce sujet. « Il n'est bien sûr pas à vendre. Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine », a-t-il confié au micro de Sport BILD. Le suspens reste donc entier.