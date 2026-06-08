Real Madrid - «C'est une bombe» : Un journaliste espagnol est choqué par le joueur concerné par l'offre à 150M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Florentino Pérez, qui était alors en campagne pour se faire réélire à la présidence du Real Madrid, assurait qu'il ferait une offre estimée à 150M€ à un joueur dont le nom n'a pas filtré. Et alors qu'il a remporté l'élection, le président merengue va pouvoir passer à l'action. Et selon un journaliste espagnol, l'identité du joueur va choquer tout le monde.

Opposé à Enrique Riquelme dans la course à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a été contraint de se lancer dans de grandes promesses afin de contrer celle de son rival qui annonçait avoir trouvé un accord pour les transferts de Rodri et Erling Haaland. Par conséquent, Florentino Pérez avait lâché une sacrée bombe : « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions ». L'identité du joueur n'a pas filtré, mais alors que le président du Real Madrid a été réélu, tout devrait désormais aller très vite.

«Ce sera une surprise pour tout le monde» Et sur le plateau du Chiringuito ce sujet a fait débat sans que le nom ne soit dévoilé. Cependant, le journaliste José Luis Sanchez assure connaître son identité et promet que c'est du lourd. « Je viens d'apprendre le nom du possible joueur à 150M€ et c'est une bombe inattendue. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme. Je pense que pour 150M€, le deal devrait se faire », assure-t-il au micro de la célèbre émission espagnole.