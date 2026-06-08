Transfert de Julian Alvarez : Nouvelle menace inattendue pour le PSG !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposé au FC Barcelone et à Arsenal dans le dossier Julian Alvarez, le Paris Saint-Germain verrait le Real Madrid s’ajouter à la liste. Le club dirigé par Florentino Pérez se serait renseigné sur la situation de l’attaquant argentin, qui devrait quitter l’Atlético de Madrid à l’occasion du mercato estival.

Sacré pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, le PSG peut désormais se focaliser sur un mercato estival qui s’annonce un peu plus mouvementé que l’été dernier. Gonçalo Ramos , Lee Kang-in , Senny Mayulu , Ibrahim Mbaye voire Bradley Barcola pourraient plier bagage prochainement, incitant la direction à envisager l’arrivée d’un ou plusieurs renforts offensifs. Le nom de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) a notamment été évoqué.

Mais le Paris Saint-Germain n’est clairement pas en pole position dans ce dossier. Le FC Barcelone discute avec l’entourage de l’international argentin et aurait proposé une offre avoisinant 100 millions d’euros selon les informations de la presse catalane. Et à en croire Sky Sport, le Real Madrid se serait également renseigné sur la situation du joueur de l’Atlético de Madrid , désireux de s’en aller.

Qui est le joueur visé par 150M€ ?

Julian Alvarez est-il le mystérieux joueurs visé par Florentino Pérez, qui a promis de dégainer une offre de 150M€ pour s’attacher ses services ? « Je viens d'apprendre le nom du possible joueur à 150M€ et c'est une bombe inattendue, a fait savoir le journaliste José Luis Sanchez sur le plateau du Chiringuito. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme. Je pense que pour 150M€, le deal devrait se faire ». Selon lui, il ne s’agit pas de Michael Olise contrairement aux récentes informations sur le dossier.

« Il n'est bien sûr pas à vendre, a déjà prévenu le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, auprès de Bild. Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ».