Signature validée par José Mourinho : Le Real Madrid s'apprête à faire une annonce mercato !

José Mourinho a donné son feu vert. Alors que son contrat arrive prochainement à expiration, Antonio Rüdiger va prolonger avec le Real Madrid, qui devrait bientôt annoncer la nouvelle. D’autres signatures sont sur le point d’être officialisées par la formation merengue, qui va connaître du changement durant l’été.

Un transfert à 150M€ se prépare ?

En plus de la prolongation d’Antonio Rüdiger, arrivé au Real Madrid en 2022, et de la nomination de José Mourinho, treize ans après son départ, Florentino Pérez s’apprête également à officialiser les recrutements de Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté. Reste à voir désormais quels seront les autres transferts bouclés par le président merengue, promettant une offensive XXL à 150 millions d’euros pour un joueur dont l’identité n’a pas filtré. « L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. Avec moi, il y aura donc Mourinho, Konaté, Dumfries et le joueur le plus cher de l’histoire du club car oui mardi, ce sera une offre record pour le club. Nous sommes prêts à payer plus de 150 millions d’euros de frais. Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur », a indiqué Florentino Pérez la semaine dernière. Il pourrait bel et bien s’agir de Michael Olise (Bayern Munich) selon la presse étrangère, un joueur jugé intransférable par le mastodonte bavarois.