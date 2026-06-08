Transfert bouclé : Un taulier de l’équipe de France rejoint Mbappé au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Évoqué dans le viseur du Paris Saint-Germain, Ibrahima Konaté va finalement retrouver Kylian Mbappé au Real Madrid. L’international français, retenu par Didier Deschamps pour disputer le Mondial en Amérique du Nord, va rejoindre librement le club espagnol après la fin de son contrat à Liverpool.

Arrivé à la fin de son contrat avec Liverpool, et alors qu’une prolongation avait longtemps été évoquée, Ibrahima Konaté a finalement quitté Anfield et l’Angleterre. « À mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour. Et aux supporters… merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien incroyable. Anfield est vraiment un lieu spécial, et jouer devant vous était quelque chose que je n’ai jamais pris pour acquis. Je suis profondément attristé de ne pas avoir eu l’occasion de vous dire au revoir à tous lors du dernier match. À ce moment-là, je ne savais pas que ce serait ma dernière fois portant ce maillot devant vous. Du fond du cœur, merci pour tout », a réagi l’international français, annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid.

Ibrahima Konaté au Real Madrid Et comme attendu, la formation espagnole est sortie gagnante du dossier. Au lendemain de la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid, L’Équipe et RMC annonce que le recrutement du défenseur français est bouclé. Ibrahima Konaté aurait déjà signé un contrat de quatre ans avec son nouveau club, supprimant la mention « Liverpool » de son profil sur Instagram. L’officialisation devrait intervenir ce mardi.